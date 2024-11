Groźne wypadki z udziałem dzikich zwierząt

Jak wskazała rzeczniczka kozienickiej komisarz Ilona Tarczyńska, do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 16 w miejscowości Magnuszew na drodze krajowej 79. Przed pojazd marki Opel nagle wybiegł łoś.

Pasażerowie zabrani do szpitala na badania

Do kolejnego zdarzenia doszło tego samego dnia około godziny 18 w miejscowości Zajezierze na drodze krajowej numer 48. Kierująca Mitsubishi 43-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem po tym, jak na jezdnię wbiegła sarna. Jej samochód zjechał na pobocze i dachował. - Czterech pasażerów, którzy podróżowali pojazdem, zostało przewiezionych do szpitala na dalsze badania diagnostyczne. Na szczęście, mimo powagi sytuacji, wszyscy uczestnicy zdarzenia nie ponieśli większych obrażeń - podkreśliła komisarz Tarczyńska.

Policjantka podała, że w obu przypadkach kierujący byli trzeźwi, co - jej zdaniem - pokazuje, że nawet przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nie zawsze wystarczy, by uniknąć wypadku. - Zdarzenia te są przestrogą dla wszystkich użytkowników dróg, szczególnie na obszarach takich jak powiat kozienicki, gdzie obecność dzikiej zwierzyny na drogach jest powszechna - podkreśliła rzeczniczka.

Są znaki ostrzegawcze

Kierowcy muszą zachować wyjątkową czujność na drogach prowadzących przez pola, łąki czy lasy. Uderzenie w łosia może zakończyć się tragicznie, nie tylko dla zwierzęcia. Potrącony łoś ważący kilkaset kilogramów jest w stanie przebić szybę czołową i wpaść do środka pojazdu, a to może spowodować u kierowców i pasażerów bardzo poważne obrażenia, a nawet doprowadzić do ich śmierci.

Co zrobić, jeśli do zderzenia już dojdzie

"Zadzwońcie do właściwego urzędu gminy lub na numer 112 i poinformujcie, gdzie doszło do zdarzenia. Nigdy nie bądźcie obojętni na los potrąconego zwierzęcia leżącego na drodze. Pozostawienie go na jezdni to skazanie go na pewną śmierć" - przypominają policjanci. - "Jeszcze raz apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonie lasów, pól i łąk. Prosimy o jazdę z dozwoloną prędkością i stosowanie się do znaków informujących o zagrożeniach - dodają.