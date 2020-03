12 strażaków z Grodziska od piątku nie wychodzi z jednostki. "Żona jednego z nich może mieć koronawirusa"

W domu dwójka małych dzieci

Jak wyjaśnia nam rzecznik grodziskiej straży pożarnej Krzysztof Tryniszewski, strażak, u którego żony jest podejrzenie zakażenia, został objęty kwarantanną. - Jeszcze w piątek był w pracy, nie miał żadnych objawów. Tego samego dnia dostał telefon, że musi wracać do domu, jego żona może mieć koronawirusa. Została zabrana do szpitala zakaźnego w Warszawie. W domu mają jeszcze dwójkę małych dzieci. Musiał do nich jechać. Tego strażaka zastąpił w jednostce inny - opisuje.