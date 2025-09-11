Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile

Pod Żyrardowem samochód osobowy uderzył w drzewo, a następnie dachował. Okazało się, że jego kierowca był pijany. Badanie wykazało u niego 3,7 promila alkoholu. Trafił do szpitala.
Do zdarzenia doszło po godzinie 9 na drodze krajowej numer 70 w miejscowości Kamion, położonej w powiecie żyrardowskim. Na miejscu zjawiły się cztery zastępy straży pożarnej, pogotowie i policja.
Wypadek w miejscowości Kamion
- Samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 48-letni kierujący był w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało u niego 3,7 promila alkoholu. 48-latek miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Jest to mieszkaniec województwa łódzkiego. Trafił do szpitala - poinformowała sierż. szt. Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
Auto, którym jechał 48-latek, jest całkowicie zniszczone. Ma wybite szyby, zdeformowaną karoserię i zmiażdżone drzwi. Wokół rozsypały się części pojazdu.
Na czas działań służb ruch odbywał się wahadłowo.
