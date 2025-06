Karetka dachowała. Zginął ratownik medyczny, kierowca oskarżony

Nagranie z wypadku karetki w Jedlińsku pod Radomiem Źródło: Miejski Reporter

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu zakończyła śledztwo dotyczące wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z udziałem karetki pogotowia ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w dniu 13 listopada 2024 roku na drodze krajowej miejscowości Jedlińsk. Karetka, w której oprócz kierowcy był jeszcze ratownik medyczny, jechała z Radomia do stacji pogotowia w Białobrzegach. Po drodze doszło do wypadku. Ambulans zderzył się z osobowym peugeotem, którym podróżował ojciec z dwojgiem dzieci.

"Jak ustalono, m.in. w oparciu o opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego, podejrzany kierujący karetką poruszał się z kierunku od Radomia do stacji pogotowia w Białobrzegach. W miejscowości Jedlińsk, jadąc z prędkością przekraczającą dozwoloną, wjechał na skrzyżowane w chwili nadawania sygnału czerwonego dla jego kierunku jazdy, kontynuował jazdę i doprowadził do zderzenia z drugim pojazdem, prawidłowo wykonującym na skrzyżowaniu manewr skrętu w lewo. Na skutek utraty stabilności ruchu karetka uderzyła w bariery oddziałujące jezdnie, a następnie dachowała" - opisała w komunikacie prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

W wypadku zginął 34-letni ratownik medyczny z Kielc. Kierowca karetki z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Rodzinie jadącej peugeotem nic się nie stało.

Karetka nie była pojazdem uprzywilejowanym i nie przysługiwało jej pierwszeństwo przejazdu. - Aby za taki był uznany, musiał wysyłać jednocześnie sygnały dźwiękowe i świetlne. W tym przypadku tak jednak nie było – powiedział szef Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód Robert Bińczak.

Przyznał się i wyraził żal

Prokuratura podała, że podejrzany o spowodowanie wypadku Piotr M. przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył wyjaśnienia.

"Wyraził żal z tytułu zaistniałego wypadku i jego skutków. Za zgodą prokuratora skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej. Prokurator w akcie oskarżenia zawarł wniosek o wydanie wobec Piotra M. wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie uzgodnionej kary" – dodała prokurator Góźdź.

Prokuratura nie podaje, jaka kara została uzgodniona.

Wiadomo, że w przypadku nieuwzględniania przez sąd wniosku prokuratora, podejrzanemu grozić będzie kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Wypadek karetki w Jedlińsku Źródło: OSP Jedlińsk