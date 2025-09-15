Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 12 września na terenie gminy Jastrzębia koło Radomia. "Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 65-latek kierujący motocyklem suzuki w Lesiowie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z motocyklem bmw, którym kierował 19-latek" - informuje w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Dodaje, że obaj motocykliści zostali zabrani do szpitala, lecz życia 65-letniego kierującego nie udało się uratować.
"Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia" - zaznacza Jaśkiewicz.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Radomiu