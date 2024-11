Prokuratura w Garwolinie zmieniła zarzut 19-latce, która pojawiła się w szpitalu z martwym noworodkiem. Za zabójstwo dziecka kobieta mogła zostać skazana nawet na dożywocie. Teraz podejrzanej grozi maksymalnie pięć lat więzienia. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.

Do makabrycznego zdarzenia doszło 22 lutego. W szpitalu w Garwolinie (Mazowieckie) pojawiła się 19-letnia kobieta z martwym noworodkiem. Do placówki mieli ją przywieźć bliscy. Sprawą zajęły się policja oraz prokuratura. Przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Wykazała ona, że dziecko urodziło się żywe, zdrowe, ważyło dwa i pół kilograma. Prokuratura zapewniała wówczas: okoliczności zdarzenia dają podstawę do postawienia kobiecie zarzutu z artykułu 148 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa.