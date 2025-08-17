Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku

Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim
Źródło: Google Earth
W miejscowości Dębe w powiecie legionowskim (województwo mazowieckie) doszło do zderzenia motocyklu z autem osobowym. Dwie osoby podróżujące jednośladem zostały zabrane do szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 14 na drodze wojewódzkiej numer 632 w miejscowości Dębe.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem honda mijał ciąg aut przed sobą. W pewnym momencie kierowca jednego z samochodów - forda wyjechał z ciągu w celu zawrócenia i doszło do zderzenia - przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Pasażerka jednośladu została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kierujący - karetką kołową.

- Kierowca forda był trzeźwy. Posiada uprawnienia - dodał policjant.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki
Czytaj także:
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Okolice
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Okolice
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Podziemna awaria, utrudnienia na placu
Praga Północ
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
Okolice
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Okolice
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Okolice
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Okolice
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Ulice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Okolice
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Okolice
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Okolice
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Okolice
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył go". 77-latek nie żyje
Okolice
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
"Wyjaśniali sprawy". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki