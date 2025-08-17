Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 14 na drodze wojewódzkiej numer 632 w miejscowości Dębe.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem honda mijał ciąg aut przed sobą. W pewnym momencie kierowca jednego z samochodów - forda wyjechał z ciągu w celu zawrócenia i doszło do zderzenia - przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Pasażerka jednośladu została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kierujący - karetką kołową.

- Kierowca forda był trzeźwy. Posiada uprawnienia - dodał policjant.