Wulgarne żarty policjanta wobec nastolatek. Sąd przesłuchał poszkodowane w wypadku radiowozu

Miał proponować, że "pokaże im koguta"

- Chcieliśmy zrobić dobry uczynek, a skończyło się to dla nas tragicznie - powiedziała, zwracając się do obrończyni oskarżonego, Iga Delega - jedna z dwóch poszkodowanych.

Według niej, rozmowie z funkcjonariuszami towarzyszyły żarty, także niewybredne. Zwłaszcza Janusz R. miał mówić w dwuznaczny sposób, był też bardziej wulgarny od kolegi. Podchodząc do młodzieży, miał zapytać: "Kto to, k...a, podpalił?", młodym kobietom proponował, że "pokaże im koguta", pytał, czy jedna z nich ma na wyposażeniu samochodu trójkąt odblaskowy - w czym młodzi ludzie także wyczuli podtekst erotyczny, a pytając, czy mają przy sobie substancje psychoaktywne, dodał, że "trzeba będzie na osobistą".

Jak zeznała Delega, po wylegitymowaniu młodzieży i rozmowie policjanci wsiedli do radiowozu, zawrócili, a następnie Janusz R. otworzył okno i zwrócił się do koleżanki Delegi - która jej zdaniem była we wcześniejszej rozmowie najaktywniejsza w całej grupie - żeby wsiadła do radiowozu. Obie kobiety potraktowały to poważnie. Wsiadły do samochodu - jak zaznaczyły - dobrowolnie, choć nie wiedziały, w jakim celu.