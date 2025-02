Dachowanie pojazdu przewozu osób

Politycy spierali się o efekt zmiany przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych przed pasami Źródło: tvn24

O poranku, na łuku drogi jezdni technicznej trasy S7, kierowca zjechał z jezdni, a jego samochód dachował. Mężczyźnie nic się nie stało. Policja apeluje o "dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze".

Do kolizji doszło w miejscowości Nowa Wola pod Piasecznem. Po 6 rano na ulicy Postępu, 30-letni kierowca toyoty oznaczonej jako przewóz osób, wypadł z drogi do przydrożnego rowu, a pojazd dachował. Jak informują policjanci nikt nie odniósł obrażeń, a kierowca jechał sam. Był trzeźwy.

Dachowanie przy strasie S7 Kierowca pojazdu przewozu osób zjechał z drogi Źródło: Informacje na gorąco powiat piaseczyński Kierowca pojazdu przewozu osób zjechał z drogi Źródło: Informacje na gorąco powiat piaseczyński Kierowca pojazdu przewozu osób zjechał z drogi Źródło: Informacje na gorąco powiat piaseczyński Kierowca pojazdu przewozu osób zjechał z drogi Źródło: Informacje na gorąco powiat piaseczyński

Na miejscu interweniowali również strażacy, którzy odłączyli zasilanie w pojeździe.

"Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności i przypominamy, że dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to klucz do bezpiecznej jazdy" - przypominają policjanci w mediach społecznościowych.