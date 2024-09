Bronił zaatakowanego "mimo że napastnik był o wiele starszy i bardzo agresywny"

Z wnioskiem o nagrodę dla 16-latka w ubiegłym tygodniu wystąpiła radna Ciechanowa Anna Smolińska . Podkreśliła, że dzięki stanowczej interwencji nastolatka nie doszło do tragedii. Według niej interweniujący chłopiec wykazał się "niesamowitą odwagą, stanowczo broniąc zaatakowanego, mimo że napastnik był o wiele starszy i bardzo agresywny". Radna zaznaczyła, że formę i sposób nagrodzenia 16-latka pozostawia do wyboru prezydentowi Ciechanowa.

Pod koniec ubiegłego tygodnia rzeczniczka ciechanowskiej Komendy Powiatowej Policji asp. Magda Sakowska przekazała, że faktycznie na próbę porwania pierwszy zareagował 16-latek. Widząc całą sytuację, przebiegł na drugą stronę jezdni, krzycząc do mężczyzny, żeby puścił 11-latka. Według niej, "reakcja 16-latka przyczyniła się do tego, że sprawca zaniechał swoich działań i odjechał".

38-latek był notowany za kradzieże, także z włamaniem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 września, na ul. Płockiej. W centrum miasta nieznany mężczyzna przewrócił jadącego rowerem 11-latka, a następnie próbował wciągnąć go do zaparkowanego niedaleko samochodu. Chłopcu nic się nie stało. Został przekazany po opiekę mamy. Tego samego dnia wieczorem ciechanowscy funkcjonariusze zatrzymali w Warszawie 38-latka. Przedstawiono mu zarzut usiłowania pozbawienia wolności.