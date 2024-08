W tym mieście wszystkie przedszkola będą dwujęzyczne

Nawet tysiąc przedszkolaków w wieku od trzech do sześciu lat będzie uczyło się dwóch języków. W Ciechanowie (Mazowieckie) od września placówki samorządowe dla najmłodszych będą realizować Program Powszechnej Dwujęzyczności z wykorzystaniem nauki języka angielskiego.

Jak poinformował w poniedziałek samorząd Ciechanowa, Program Powszechnej Dwujęzyczności wprowadzony zostanie tam od września we wszystkich ośmiu przedszkolach, które podlegają miastu, przy czym przedszkolaki otrzymają ćwiczeniówki, a wychowawcy anglojęzyczni pomoce uatrakcyjniające naukę poprzez zabawę, m.in. pacynki, przejdą również szkolenia przygotowujące do realizacji projektu.

Program sfinansowany z budżetu miasta

"Program obejmie ponad 1 tys. przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat i zostanie w pełni sfinansowany przez budżet miasta" - podkreślono w informacji. Zwrócono jednocześnie uwagę, że Program Powszechnej Dwujęzyczności "wykorzystuje najbardziej naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego".

Urząd Miasta Ciechanowa wyjaśnił, że w ramach projektu do codziennych zajęć 44 grup przedszkolnych w ośmiu przedszkolach samorządowych działających wprowadzone zostaną specjalne scenariusze nauki dostosowane do wieku dzieci, które obejmą zabawy językowo-muzyczno-ruchowe, co umożliwi najmłodszym sprawną i efektywną naukę języka obcego.

Program zakłada naukę poprzez kojarzenia słów z konkretną sytuacją. W metodzie tej nie ma tłumaczeń na język polski i odwrotnie.

Inwestycja w najmłodszych mieszkańców

- Jako miasto inwestujemy nie tylko w infrastrukturę w postaci dróg, budynków czy otwartych przestrzeni, ale inwestujemy też w ludzi, także w najmłodszych mieszkańców Ciechanowa - powiedział prezydent miasta Krzysztof Kosiński, cytowany w informacji o nowym projekcie edukacyjnym.

Ocenił przy tym, że Program Powszechnej Dwujęzyczności, poza umiejętnościami językowymi, gwarantuje liczne korzyści dla rozwoju intelektu, psychiki i szerokich kompetencji dzieci. - Będzie to też ułatwienie dla rodziców oraz opiekunów, którzy dbają o edukację swoich pociech na najwyższym poziomie już od najmłodszych lat - dodał.

W oparciu o koncepcję cenionej lingwistki

Urząd Miasta Ciechanowa zaznaczył, że Program Powszechnej Dwujęzyczności oparty jest na koncepcji znanej i cenionej lingwistki Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały do nauki języka angielskiego dla najmłodszych, jest też autorką pełnych kursów szkolnych wydawanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press oraz Foreign Language and Research Press (Chiny). W zakresie dziecięcej edukacji językowej pracuje jako doradca BBC Worldwide.

Jak wspomniał ciechanowski samorząd, działalność Selby "zdobyła uznanie i była wielokrotnie nagradzana", w tym wyróżnieniem w konkursie na najlepszy produkt edukacyjny dla dzieci Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Nagrodą Komitetu Olimpijskiego w Pekinie za piosenkę olimpijską, wyróżnieniem w Cannes dla serialu "Tom and Keri" przyznanym przez dziecięce jury, jak również trzema wyróżnieniami British Council za publikacje związane z nauczaniem dzieci języka angielskiego oraz nagrodą The English-Speaking Union za innowacyjność w tworzeniu materiałów do nauki języka angielskiego dla dzieci.

Autorka/Autor:katke/b

Źródło: PAP