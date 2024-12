Tragedia w Siedlcach, nie żyje kobieta Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w czwartek na ulicy Topolowej. To rejon, gdzie znajduje się zabudowa jednorodzinna. Wąskie ulice, dużo zieleni. - Zmarła to około 50-letnia kobieta. Miała rany postrzałowe w okolicach klatki piersiowej. Znaleziono ją na podwórku, przy samochodzie - dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl

Jak dodał, na posesji zabezpieczono dużą liczbę łusek oraz fragmenty zniszczonego pojazdu. - Kobieta była nieprzytomna, nie dawała oznak życia. Policjanci prowadzili reanimację, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne - opisał nasz reporter.

Relacja Artura Węgrzynowicza Źródło: TVN24

Na miejscu, jak mówił na antenie TVN24 Artur Węgrzynowicz, jest technik policyjny. - W okolicy pracują policjanci umundurowani i nieumundurowani. Okolice przeszukują przy użyciu wykrywacza metali. To urządzenie, którego policjanci używają wtedy, kiedy są poszukiwane choćby łuski, które są na pierwszy rzut oka trudne do dostrzeżenia - opisał.

Prokurator rejonowa z Siedlec - Katarzyna Wąsak potwierdziła rano tylko, że na ulicy Topolowej odnaleziono ciało kobiety.

Szukają męża kobiety, "może mieć broń"

Przed godziną 11 policja zamieściła oficjalny komunikat w tej sprawie. "Dzisiaj (5.12) przed godz. 7 siedleccy policjanci otrzymali zgłoszenie o rannej kobiecie leżącej na jednej z posesji. Na miejsce zostali wysłani policjanci, którzy odnaleźli ranną kobietę. Pomimo udzielnej pomocy, kobieta zmarła. Na miejscu rozpoczęto czynności procesowe, w tym szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratora. Jednocześnie natychmiast rozpoczęto poszukiwania sprawcy, którym prawdopodobnie jest mąż kobiety" - napisano.

Kilkudziesięciu policjantów poszukuje teraz 53-letniego Bogdana Czaplickiego podejrzewanego o śmiertelne postrzelenie, jak sie okazuje, 53-latki. To były policjant. "Może on posiadać przy sobie broń. Może poruszać się samochodem Toyota Rav4 o nr rej. WS3800H koloru szarego" - podano.

Poszukiwany Bogdan Czaplicki Źródło: Policja

Osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu przebywania mężczyzny policja prosi o kontakt z najbliższą jednostką lub telefonicznie pod numerem 112.

Tym autem może się poruszać poszukiwany Źródło: policja

