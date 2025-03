Nie jeden, a dwa jeżozwierze. Uciekły właścicielowi, szukają ich

Jeżozwierz był widziany na terenie gminy Celestynów Źródło: Animal Rescue Poland / Facebook

W gminie Celestynów dwa jeżozwierze uciekły właścicielowi. Trwają poszukiwania gryzoni, prowadzone przez służbę ratownictwa specjalistycznego Animal Rescue. Zaapelowano, by nie podchodzić ani nie próbować łapać zwierząt. Jeżozwierze nie są agresywne, ale w sytuacji zagrożenia mogą zranić człowieka swoimi kolcami.

Poszukiwania trwają od soboty. Informacja o pojawieniu się jeżozwierza na terenie gminy Celestynów w powiecie otwockim została opublikowana przez Służbę Ratownictwa Specjalistycznego, dawniej znaną jako Animal Rescue Poland.

"Drodzy Mieszkańcy Gminy Celestynów, na terenie gminy pojawił się jeżozwierz – gatunek, który nie występuje naturalnie w Polsce. Od dwóch dni prowadzimy intensywne działania mające na celu jego bezpieczne odłowienie we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Gminy Celestynów" – napisała w mediach społecznościowych SRS Animal Rescue.

- Prowadzimy poszukiwania. Myśleliśmy, że to jeden zwierzak, który pojawia się w różnych miejscach. Bo prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch zwierzaków, które nie żyją u nas, było znikome, ale wyszło na to, że w poniedziałek zgłosił się właściciel tych zwierząt, który trzyma je legalnie i poinformował, że mu uciekły – powiedział Dawid Fabjański z Animal Rescue.

Podkreślił, że trochę zawiedli mieszkańcy, bo mimo próśb, żeby nie spuszczać tych zwierząt z oka, to np. nie zamknęli drzwi garażu czy otworzyli bramę.

- I niestety nie zdążyliśmy wraz z poinformowanym właścicielem dojechać na czas – dodał.

Może bronić się kolcami

Zaapelował, by nie podchodzić do zwierzęcia, gdyż jeżozwierz w sytuacji zagrożenia może bronić się swoimi kolcami, nie próbować go łapać ani przeganiać, bo może to doprowadzić do jego ucieczki i utrudnić działania.

- Jeśli go zauważycie, natychmiast zgłoście nam jego lokalizację. Starajcie się mieć go w zasięgu wzroku, zachowując przy tym bezpieczną odległość – przekazała Animal Rescue. Zamieściła też numer alarmowy, na który należy dzwonić: 792-112-222.

- Prosimy o monitorowanie miejsca pobytu zwierzęcia do momentu naszego przyjazdu i zachowanie spokoju. Wasza pomoc i czujność są kluczowe dla jego bezpieczeństwa – zaapelowała.

W komentarzu pod postem internautka napisała, że w gminie Wiązowna ma być drugi jeżozwierz. Zwierzęta miały uciec osobie prywatnej.

Największe gryzonie na planecie

Jeżozwierz występuje przede wszystkim w Azji i w Afryce. W Europie można się na niego natknąć wyłącznie we Włoszech. Zwierzęta te zaliczają się do jednych z największych gryzoni żyjących na naszej planecie.

Całe ciało jeżozwierza pokryte jest długimi zwisającymi kolcami w kolorze biało-czarnym. W sytuacji zagrażającej życiu kolce dosłownie stają dęba i pozwalają bronić się zwierzęciu przed drapieżnikami. Notowano przypadki samic, które z pomocą kolców tworzyły zabezpieczenie dla młodych, nie dopuszczając do pociechy wroga.

Ciało dorosłego osobnika pokryte jest mniej więcej 30 tysiącami kolców. Zwierzę nie musi przejmować się utratą kolców podczas walki, bo w miejscu utraconych szybko wyrastają nowe kolce.

W sytuacji zagrożenia jeżozwierz gwałtowanie potrząsa ogonem i stroszy kolce. W ten sposób generuje charakterystyczny dźwięk, którego zadaniem jest odstraszenie wroga. W bezpośrednim starciu często odwraca się tyłem, próbując ugodzić wroga kolcami i zniechęcić do dalszego ataku.

Potrafi się doskonale wspinać

Jeżozwierz nie zalicza się do szybkich zwierząt. Na lądzie jest w stanie osiągnąć maksymalnie dwa kilometry na godzinę. Ma jednak kilka innych umiejętności, które dają mu przewagę. Potrafi się doskonale wspinać, co znacząco ułatwia pozyskiwanie pokarmu z gałęzi i równie świetnie radzi sobie w wodzie.

W stopach jeżozwierzy są specjalne gruczoły, za pomocą których zwierzęta oznaczają teren. W ten sposób potrafią znaleźć swoich "znajomych" lub podkreślić, że dane terytorium jest już zajęte.

Jeżozwierze w ciepłych okresach gromadzą solidne ilości tłuszczu. Dzięki temu zimą, gdy dostęp do pożywienia jest ograniczony, mogą spokojnie bazować na zmagazynowanych wcześniej zapasach