Okolice

Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Źródło: Google Maps
Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim prowadzi postępowanie w sprawie pobicia nastolatka w Cegłowie. Podejrzany o ten czyn 22-latek został osadzony w areszcie.

Zgłoszenie o zdarzeniu w Cegłowie policja otrzymała we wtorek, 12 sierpnia. Doszło tam do pobicia nastoletniego chłopca. Został on w stanie ciężkim zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prokuratura o okolicznościach pobicia

W tym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Siedlcach przekazała informacje o okolicznościach, w jakich doszło do pobicia.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dzień przed zdarzeniem, 11 sierpnia 2025 r. pokrzywdzony przypadkiem spotkał znajome sobie osoby. Doszło wówczas do utarczki słownej, w trakcie której pokrzywdzony miał zostać zmuszony do przeproszenia 16-letniej dziewczyny za swoje wcześniejsze negatywne zachowanie wobec niej i jej młodszego brata. Ta sytuacja była powodem, dla którego pokrzywdzony zainicjował następnego dnia spotkanie z Grzegorzem Z." - wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka siedleckiej prokuratury prokurator Krystyna Gołąbek.

"W toku tego spotkania pomiędzy pokrzywdzonym a 22-letnim Grzegorzem Z. doszło do bójki. Małoletni doznał wówczas na skutek zachowania Grzegorza Z. ciężkich obrażeń ciała" - wyjaśniła prokurator.

Zarzut i areszt dla 22-latka

Poinformowała, że Grzegorzowi Z. postawiono zarzut spowodowania u małoletniego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 22-latek jest podejrzewany o to, że zadawał nastolatkowi ciosy rękami w okolicę głowy i tułowia, doprowadzając do przewrócenia się pokrzywdzonego, który następnie uderzył głową o chodnik. Następnie napastnik miał zadać leżącemu kilka ciosów w okolicę głowy.

"W dniu 14 sierpnia 2025 r. - na wniosek prokuratora - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - dodała prokurator Gołąbek.

Czytaj też: Bójka podczas meczu trzeciej ligi. Pseudokibice z zarzutami

Kibice zostali zatrzymani po bójce na stadionie w Radomiu
Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

PrzestępstwaProkuraturaMińsk Mazowiecki
