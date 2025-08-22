Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka Źródło: Google Maps

Zgłoszenie o zdarzeniu w Cegłowie policja otrzymała we wtorek, 12 sierpnia. Doszło tam do pobicia nastoletniego chłopca. Został on w stanie ciężkim zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prokuratura o okolicznościach pobicia

W tym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Siedlcach przekazała informacje o okolicznościach, w jakich doszło do pobicia.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dzień przed zdarzeniem, 11 sierpnia 2025 r. pokrzywdzony przypadkiem spotkał znajome sobie osoby. Doszło wówczas do utarczki słownej, w trakcie której pokrzywdzony miał zostać zmuszony do przeproszenia 16-letniej dziewczyny za swoje wcześniejsze negatywne zachowanie wobec niej i jej młodszego brata. Ta sytuacja była powodem, dla którego pokrzywdzony zainicjował następnego dnia spotkanie z Grzegorzem Z." - wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka siedleckiej prokuratury prokurator Krystyna Gołąbek.

"W toku tego spotkania pomiędzy pokrzywdzonym a 22-letnim Grzegorzem Z. doszło do bójki. Małoletni doznał wówczas na skutek zachowania Grzegorza Z. ciężkich obrażeń ciała" - wyjaśniła prokurator.

Zarzut i areszt dla 22-latka

Poinformowała, że Grzegorzowi Z. postawiono zarzut spowodowania u małoletniego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 22-latek jest podejrzewany o to, że zadawał nastolatkowi ciosy rękami w okolicę głowy i tułowia, doprowadzając do przewrócenia się pokrzywdzonego, który następnie uderzył głową o chodnik. Następnie napastnik miał zadać leżącemu kilka ciosów w okolicę głowy.

"W dniu 14 sierpnia 2025 r. - na wniosek prokuratora - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - dodała prokurator Gołąbek.

