W miejscowości Blizne Łaszczyńskiego ktoś włamał się do biura. Z kasetki zniknęły pieniądze. Policjanci zatrzymali 37-letniego rowerzystę, w plecaku którego znajdowały się łom i kominiarka.

13 stycznia policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do pomieszczeń biurowych w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego przy ulicy Warszawskiej.

"Sprawca ubrany był na czarno, miał posiadać przy sobie kominiarkę, łom oraz pieniądze w nieznanej kwocie, które ukradł z kasetki oddalając się z miejsca zdarzenia na czarnym rowerze o nieznanej marce" - poinformowała st. post. Klaudia Dadasiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Rowerzysta z łomem

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli rowerzystę, którym okazał się 37-letni mężczyzna. Jak przekazali, posiadał on w plecaku narzędzia mogące pochodzić z przestępstwa lub służyć do jego popełnienia, czyli łom, obcęgi, śrubokręt oraz kominiarkę. "Mężczyzna również odpowiadał rysopisowi z nagrania monitoringu" - dodała Dadasiewicz.

37-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policja wyjaśnia sprawę. Za kradzież z włamaniem grozi od roku do lat 10 więzienia.