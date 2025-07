Zderzenie na łuku drogi w Białobrzegach

Zderzenie w Białobrzegach Źródło: Policja Białobrzegi/Facebook Zderzenie w Białobrzegach Źródło: Policja Mazowsze/X Zderzenie w Białobrzegach Źródło: Policja Mazowsze/X

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 48 w Białobrzegach. "Na łuku drogi doszło do groźnego zdarzenia z udziałem ciężarówki i osobowego forda. Oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu" - poinformowała policja w Białobrzegach. Policjanci wyznaczyli objazdy przez miejscowości Jasionna i Białobrzegi. Szacowany czas usunięcia utrudnień to około 2 godziny. Na miejscu pracują służby ratunkowe. "Prosimy o ostrożność i stosowanie się do ich poleceń. Jeśli możesz – wybierz inną trasę" - zaapelowali mundurowi.

