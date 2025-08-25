Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna

Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: archiwum TVN

Informację o wybuchu przy ulicy Częstochowskiej na Ochocie stołeczni strażacy otrzymali o godzinie 1.13 w nocy.

- Po dojeździe na miejsce okazało się, że w jednym z mieszkań bloku wybuchł gaz. Jedna osoba, właściciel mieszkania, gdzie doszło do eksplozji, odniósł obrażenia. Był przytomny. Został zabrany do szpitala. Z klatki, gdzie doszło do wybuchu, ewakuowano 20 osób, z klatki sąsiedniej - 15 mieszkańców - poinformował młodszy kapitan Marek Możdżonek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak przekazał, że wybuch był na tyle silny, że z okien niektórych mieszkań wyleciały szyby. Odłamki szkła i framug uszkodziły też zaparkowane obok budynku samochody.

Przyczyny wybuchu wyjaśni policja.

