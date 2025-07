Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Zmiany w komunikacji miejskiej na Grójeckiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tramwajarze opisali postępy prac, w budowie tramwaju do Dworca Zachodniego. Na stacji Warszawa Zachodnia trwają odbiory przejścia podziemnego na poziomie -1. Tramwaje Warszawskie przewidują, że jeszcze latem tunel dla pieszych na odcinku od Alej Jerozolimskich po stronie Ochoty do wyjścia na ulicę Tunelową na Woli zostanie otwarty.

Budimex zakończył prace konstrukcyjne na budowie przystanku tramwajowego na poziomie -2, który znajduje się od strony Al. Jerozolimskich. "Po zakończeniu robót konstrukcyjnych na tunelu tramwajowym realizowanym przez konsorcjum firm ZUE i FABE, będzie możliwe wykonanie przebicia łączącego oba zadania i rozpoczęcie robót wykończeniowych" - podały Tramwaje Warszawskie.

Przystanek podziemny znajduje się w rejonie budynku dworca kolejowego i wejścia na perony podmiejskie. Na przystanku tramwajowym znajdą się dwa perony boczne, które będą skomunikowane z przejściem podziemnym za pomocą schodów ruchomych (góra - dół), schodów zwykłych i wind.

Postępy na budowie tramwaju do Dworca Zachodniego Postępy na budowie tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Postępy na budowie tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Postępy na budowie tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaj do Dworca Zachodniego

Tramwajowe torowisko do Dworca Zachodniego jest częścią trasy, która połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. powstaje około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z tunelem pod parkiem Pięciu Sióstr. Połączy Grójecką, przez Bitwy Warszawskiej 1920 r., z Dworcem Zachodnim.

Podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim Źródło: Tramwaje Warszawskie

Pasażerowie dojadą tramwajem do Grójeckiej w pięć minut, do placu Narutowicza w 10 minut, a do stacji metra Politechnika - w 15 minut. Według szacunków z nowej trasy skorzysta ponad 1,2 miliona pasażerów rocznie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Budowa tunelu tramwajowego. Zmiany w Alejach Jerozolimskich

"Inwestycja jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i stanowi operację o znaczeniu strategicznym" - podały Tramwaje Warszawskie.