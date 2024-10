Od początku nowego roku w szpitalu św. Anny na Barskiej nie będzie już oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej - zostanie przeniesiony do Szpitala Bródnowskiego i Konstancina-Jeziorny. Czy pacjenci, trafiający dotychczas na Ochotę, dostaną pomoc w innych szpitalach? Lekarze z Barskiej mają wątpliwości.

Ze Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny przy ulicy Barskiej wraz z końcem roku znikną dwa oddziały : chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej. Ten drugi zostanie przeniesiony do Szpitala Bródnowskiego, a część kontraktu trafi też do placówki STOCER w Konstancinie-Jeziornie.

Placówki, do których ma zostać przeniesiony oddział, są gorzej zlokalizowane, niż szpital przy ulicy Barskiej. Ten jest blisko centrum stolicy. Jest dobrze skomunikowany, plusem jest też bliskość trasy S7.

- Każdy warszawiak, na pytanie gdzie pójść w razie urazu, odpowie, że na Barską. Zamknięcie dwóch oddziałów jest olbrzymią stratą dla pacjentów w Warszawie - mówi w rozmowie z nami Łukasz Buczyński, lekarz kierujący oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej w szpitalu przy Barskiej. Jego zdaniem, przeniesienie oddziału do innych placówek to w istocie likwidacja.

"Najistotniejsza nie jest liczba łóżek, a ich wykorzystanie"

"Z tego co wiemy, oddział urazowo-ortopedyczny Szpitala na Bródnie dysponuje 30 łóżkami i brakuje tam możliwości poszerzenia przestrzennego. Oddział ortopedyczno-urazowy przy ulicy Barskiej, ma tych łóżek 60. Gdzie wobec tego nasze łóżka miałyby się zmieścić? Podobnie nasz liczny doświadczony personel? Z tego co nam wiadomo, oddział ortopedyczno-urazowy szpitala na Bródnie wraz z blokiem operacyjnym ma wystarczającą liczbę pracowników" - napisali w liście otwartym pracownicy szpitala przy ulicy Barskiej. List otrzymaliśmy go na Kontakt24.