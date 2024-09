Budowa tunelu korkuje Ochotę. Będzie nowy buspas

Początek roku szkolnego ciężko dał się we znaki kierowcom. Najgorzej jest na Mokotowie, gdzie ruch paraliżuje przeciągająca się budowa linii tramwajowej do Wilanowa oraz ponowne zamknięcie fragmentu Puławskiej w związku z budową torów na Racławickiej. Kiepsko jest także w Śródmieściu, gdzie nałożyło się kilka inwestycji (parking pod Placem Powstańców, zmiany na Mazowieckiej, zasypywanie tunelu w ciągu Złotej).

Buspas na ulicy Szczęśliwickiej

Z kolei na Ochocie problemy generuje budowa torowisku z Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Pod ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku powstanie pierwszy w Warszawie tramwajowy tunel. Wykonawca rozpoczął od porządkowania instalacji podziemnych, co oznaczało zwężenie arterii na odcinku pomiędzy Szczęśliwicką a parkiem Pięciu Sióstr. Co prawda wydarzyło się to już w sierpniu, ale dopiero wrzesień pozwolił poczuć kierowcom konsekwencje. "Aby ułatwić poruszanie się w tym rejonie komunikacją miejską, wykonawca został zobowiązany do urządzenia buspasów" - przekazał urząd miasta.