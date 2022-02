Kto podźwignie Skrę z ruiny? Przetarg na pierwszy etap modernizacji kompleksu

Rozpoczął się przetarg na pierwszy etap rewitalizacji kompleksu Skry. Obejmie on budowę lekkoatletycznego stadionu treningowego z zapleczem, stadionu do rugby i kilku boisk. Zwycięzca będzie miał 32 miesiące od podpisania umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych.

- Kolejny krok do przywrócenia dawnej świetności kompleksowi sportowemu Skry przy ulicy Wawelskiej za nami. Dziś ogłosiliśmy przetarg na projekt i jednoczesne przeprowadzenie pierwszego etapu robót, które mają objąć budowę między innymi treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz ze strefą sportowo-rekreacyjną i parkową otwartą na Pole Mokotowskie - poinformowała w środę wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Oferty w przetargu do 14 marca przyjmuje Aktywna Warszawa, która przez ostatnie miesiące wspólnie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg zajmowała się porządkowaniem terenu, wyburzaniem grożących zawaleniem obiektów oraz grodzeniem terenu. Prace te są już na ostatnim etapie.

- Kilka miesięcy temu, po wieloletniej batalii sądowej, odzyskaliśmy obiekty Skry dla Warszawy. I od razu wzięliśmy się do pracy. Teren został uporządkowany, zdewastowane budynki wyburzone, wygrodzone zostały strefy pozwalające na częściowe oddanie Skry do tymczasowego użytkowania, czyli do czasu rozpoczęcia modernizacji. Czas na kolejny, ważny krok na drodze do przywrócenia Skry warszawiankom i warszawiakom – zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Tak ma wyglądać stadion Skry (materiał poglądowy) UM Warszawa

Co powstanie w pierwszym etapie prac?

Zwycięzca ogłoszonego przetargu będzie miał 32 miesiące (od podpisania umowy) na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych przewidzianych dla pierwszego etapu przywracania do życia kompleksu. Obejmie cały teren z wyłączeniem stadionu głównego, którego modernizacja stanowić będzie drugi etap (na razie nie ma finansowania).

Jak zaznaczył ratusz, przetarg zorganizowano w formie "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlanych.

Pierwszy etap obejmuje stadion lekkoatletyczny, który stanie się zapleczem treningowym dla planowanego stadionu głównego. Stadion będzie wyposażony w cztery 400-metrowe tory, trybunę na około 500 miejsc, rozbieg do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, stanowisko do skoku wzwyż, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą.

W ciągu wspomnianych 32 miesięcy powstanie też budynek zaplecza stadionu treningowego, rzutnia treningowa z dwoma stanowiskami do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, rzutnia do rzutu oszczepem, pełnowymiarowe boisko do gry w rugby, boiska sportowe, w tym: dwa pełnowymiarowe do koszykówki, po jednym do gry w siatkówkę oraz w siatkówkę plażową. Przewidziano także strefę rekreacyjno-sportową ze ścieżką biegową oraz strefę parkową stanowiącą naturalne połączenie z Polem Mokotowskim.

Sądowa batalia o odzyskanie Skry

Batalia miasta z władzami Skry o odzyskanie nieruchomości przy ulicy Wawelskiej trwała wiele lat. W styczniu 2014 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla miasta, dotyczący nieprzedłużenia użytkowania wieczystego terenów wokół stadionu klubowi sportowemu. Argumentował to brakiem remontów i stopniowym popadaniem stadionu w ruinę.

Teren nie został jednak zwrócony miastu. W związku z tym w 2018 roku stołeczny ratusz złożył do Sądu Okręgowego pozew o wydanie nieruchomości przy Wawelskiej. Rok później zapadł wyrok korzystny dla Warszawy. Po kolejnych odwołaniach wnoszonych przez klub, Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie pierwszej instancji. 28 stycznia 2021 rok ostatecznie nieruchomość przeszła w ręce stołecznego ratusza.

Autor:mp/b

Źródło: PAP