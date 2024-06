Mało widoczna, przeszła "na pozycję mentora"

- Pani prezydent nie ma w polityce od dłuższego czasu - zauważa w rozmowie z tvnwarszawa.pl dr hab. Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem, żeby zdobywać "robić" dobre wyniki, "trzeba być aktywnym i widocznym". - Widoczność medialna to zjawisko, które jest bardzo ważne, co na przykład można zobaczyć po wyniku pana Michała Szczerby. Był widoczny jako kontroler, był w komisji śledczej (ds. afery wizowej - red.) - tłumaczy Biskup. Politolog uważa wynik Gronkiewicz-Waltz za dobry. - Ale jednak trochę zabrakło - zaznacza.

Czy to oznacza koniec kariery politycznej byłej prezydentki stolicy? Dr hab. Biskup uważa, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wraz z zakończeniem prezydentury w Warszawie de facto wycofała się z polityki. - Czasami coś komentowała w mediach, ale nie była aktywna, więc ten koniec nastąpił lub oznaczał polityczną emeryturę i przejście bardziej na pozycję mentora czy komentatora. Nie pełniła już żadnej funkcji, nie kandydowała do parlamentu, samorządu, nigdzie. To konsekwencja tego, co nastąpiło parę lat temu. Nie wiadomo, czy to partia, czy sama tak zadecydowała, ale wycofała się - przypomina nasz rozmówca.