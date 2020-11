Zamieszki podczas marszu narodowców. "Część policjantów nadal przebywa w szpitalu"

To można nazwać wielką agresją, która była kierowana zarówno w kierunku mienia, jak i policjantów. Mówimy tutaj o licznych obrażeniach, jakich doznali policjanci, część z nich nadal przebywa w szpitalu - mówił o środowych wydarzeniach na ulicach Warszawy Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

W porannej rozmowie z reporterem TVN24 Janem Piotrowskim, rzecznik KSP zwrócił uwagę, że marsz narodowców w takiej formie nie miał prawa się odbyć.

- Wiele było zapowiedzi ze strony organizatora Roberta Bąkiewicza, że w tym przypadku będzie przejazd. Zatem wtedy nie można byłoby tego identyfikować jako zgromadzenia. Gdyby wówczas nie było przypadków łamania przepisów ruchu drogowego, nie byłoby konieczności podejmowania interwencji - stwierdził Marczak. - Nawet Robert Bąkiewicz szedł w tym marszu, a nie jechał, w przeciwieństwie do tego, co mówił. To pokazuje podejście poszczególnych osób. Ta agresja z którą mieliśmy do czynienia, jest trudna do wytłumaczenia - dodał.

Marczak odniósł się również do słów Bąkiewicza, który stwierdził, że "policja dążyła do konfrontacji" i "sprowokowała zamieszki".

- W ostatnim okresie na ulicach Warszawy odbywa się bardzo dużo protestów. We wszystkich tych zgromadzeniach, w momencie gdy mamy do czynienia z aktami agresji i atakowaniem policjantów zawsze policja używa środków przymusu bezpośredniego. Dla policjantów w tym momencie najważniejsze jest bezpieczeństwo samego policjanta, jak i kolegi, który stoi obok. To jest niezwykle ważne, żeby policjanci reagowali na tę agresję w sposób zdecydowany. Ktoś, kto twierdzi, że była to prowokacja, po prostu próbuje wytłumaczyć zachowanie chuliganów - powiedział Marczak.

Zamieszki podczas marszu narodowców

Przed środową manifestacją organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiadali, że w tym roku - z uwagi na epidemię - przyjmie on formę zmotoryzowaną. Miał przejechać Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego i aleją Poniatowskiego do ronda Waszyngtona, a później z powrotem tą samą trasą do Dworca Centralnego.

Przejazd rozpoczął się na rondzie Dmowskiego około godziny 14, jednak obok pojazdów - wbrew wcześniejszym deklaracjom - w marszu zaczęli brać udział również piesi. Narodowcy zaczęli gromadzić się nie tylko w okolicach ronda Dmowskiego, ale także między innymi przed Pałacem Kultury i Nauki. Do pierwszych incydentów doszło jeszcze przed godziną 14. Część zgromadzonych odpaliła race.

Doszło do zamieszek. Starcia z policją miały miejsce między innymi w rejonie ronda de Gaulle'a. Komenda Stołeczna Policji podała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi". Do działań ruszyły pododdziały zwarte, które użyły środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

Do kolejnych starć z policją doszło między innymi przy stacji Warszawa Stadion, gdzie policja otoczyła demonstrantów. Z torów w kierunku funkcjonariuszy rzucano kamieniami i racami. Część uczestników manifestacji weszła wtedy na stację Warszawa Stadion, skąd policji udało się ich usunąć.

