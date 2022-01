Załamanie pogody i zimowa burza w Warszawie. Strażacy interweniowali ponad sto razy

- Zaczęło padać coś pomiędzy krupą śnieżną a gradem. Przywędrowało z Legionowa w ciągu 10 czy 12 minut. To jest nieprawdopodobne. Bardzo mocno grzmi nad Warszawą, bo mamy linię szkwałową, czyli coś, co zapowiada nadejście frontu atmosferycznego - mówiła na antenie TVN24 Maja Popielarska. Opisywała też, że z powodu burzowych chmur w stolicy zrobiło się nagle ciemno.

Ponad sto interwencji straży pożarnej

- Od rana otrzymaliśmy około 120 zgłoszeń. Głównie dotyczyły one powalonych drzew, zerwanych elementów dachów, anten czy kawałków blachy. Było również kilka zgłoszeń dotyczących uszkodzenia elewacji budynków - poinformował przed godziną 13.00 Jarosław Dobrzewiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rano doszło też do wypadku przy budowie drugiej linii metra na Bemowie . Wiatr porwał tam przęsło wygradzające wejście do nowej stacji przy skrzyżowaniu Górczewskiej z Powstańców Śląskich. Przęsło zepchnęło jednego z pracowników na tramwaj. Mężczyzna doznał urazu ręki.

Na Kijowskiej drzewo przewróciło się na ekran akustyczny, uszkadzając trzy rzędy przęseł. Z powodu działań służb jezdnia w kierunku Targowej była zablokowana. Oznaczało to utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Alert pogodowy na Mazowszu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Mazowsza alert meteorologiczny drugiego stopnia . Będzie ważny do godziny 23 w poniedziałek. Synoptycy wydali alarmy przed silnymi porywami wiatru, zawiejami lub zamieciami śnieżnymi, intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem.

Ma wiać ze średnią prędkością od 35 do 50-70 kilometrów na godzinę. W porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim lokalnie do 110 km/h. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.