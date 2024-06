Pocięte polaroidy, sierp i młot na notatkach. W Zachęcie zdewastowano pracownię polsko-białoruskiej artystki

Otwarta pracownia Jany Shostak zorganizowana w Zachęcie jest częścią wystawy "Łzy szczęścia" i ma znaczenie symboliczne. Artystka chciała pokazać współczesne dzieła sztuki oraz symbolizm ich wypowiedzi, wyrazić w ten sposób dążenie kobiet do niezależności.

"Chciałabym porozmawiać z osobami, które to zrobiły"

Dzień po wernisażu niezidentyfikowane osoby zdewastowały pracownię. Nieznane są powody ataku. Artystka przypuszcza, że może on mieć związek z jej licznymi działaniami promującymi wiedzę o sytuacji w Białorusi i Ukrainie oraz z jej pomocą dla uchodźców z tych krajów.

- To było dla mnie stresujące zdarzenie, gdyż po działaniach skupiających się na pomocy osobom z Białorusi i Ukrainy oraz z powodu mojego pochodzenia (artystka urodziła się na Białorusi - red.) spotykam się z dużą falą hejtu – powiedziała Jana Shostak. - Nie wiem, czy zdarzenie w Zachęcie było z tym związane. Chciałabym się tego dowiedzieć, chciałabym się spotkać i porozmawiać z osobami, które to zrobiły – dodała. - Po latach aktywizmu spodziewałam się, że powrót do sztuki da mi bezpieczną przestrzeń – podkreśliła artystka.