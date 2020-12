Wody Polskie: rurociąg jest niewydolny, nadmiar ścieków trafia do Wisły. Wodociągowcy odpowiadają

Prezes Wód Polskich zarzuca stołecznym wodociągowcom, że nowy podziemny rurociąg jest niewydolny i ścieki kolejny raz popłynęły do Wisły. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać zrzut do rzeki w okolicy mostu Północnego. - W okresie deszczu Warszawa, podobnie jak inne miasta, dokonuje zrzutów burzowych - odpowiada rzecznik stołecznych wodociągowców.

Reporter 24 poinformował, że z kanału zrzutowego ścieki znowu płyną bezpośrednio do Wisły. Przesłał nam również nagranie.

Sytuacja nie umknęła uwadze prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, który regularnie recenzuje działania stołecznych wodociągowców na Twitterze. We wtorek powtórzył, że jego zdaniem nowa rura pod dnem rzeki ma zbyt niską przepustowość. "Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły. Przypominam, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia i są to działania bezprawne!" - napisał Daca na Twitterze.