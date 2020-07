W samochodzie łom i nożyce do blachy. Policja: z włamań zrobili sobie stałe źródło dochodów

Policjanci z Woli pracowali nad sprawą włamania do kontenera pracowniczego znajdującego się na terenie budowy. Jak ustalili, sprawcy wyłamali roletę okienną z prowadnic, a następnie skradli elektronarzędzia. Wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 30 tysięcy złotych.

Kradzieże jako źródło utrzymania

- Podczas przeszukania lokalu oraz pojazdu należącego do 28-latka, policjanci ujawnili kilka porcji marihuany i substancji psychotropowej. W mieszkaniu mężczyźni posiadali walizkę z zawartością elementów profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego, który został zabezpieczony. Obaj nie potrafili wytłumaczyć, skąd je mają. W pojeździe mieli ukryty łom, nożyce do cięcia blachy, szczypce oraz ubrania robocze służące do włamań - opisuje Sulowska.