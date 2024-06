Prokuratura oskarżyła olimpijkę o oszustwo

Jak przekazał nam Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, śledztwo jest już zakończone. Akt oskarżenia skierowano do sądu pod koniec kwietnia. Utrzymano w nim zarzut oszustwa, za co grozi osiem lat więzienia.

Chodzi o mieszkanie po ojcu

Śledczy mieli podejrzenia, że w chwili przepisywania mieszkania na córkę stan zdrowia mężczyzny nie pozwalał na to, by była to świadoma decyzja. Przepisanie mieszkania miało nastąpić tuż przed śmiercią ojca. Oburzyło to innych członków rodziny.