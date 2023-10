Otwarcie było huczne. Tramwaj na Boernerowo ma już 90 lat

Po wojnie tramwaje starym torowiskiem, ale pod nowym oznaczeniem, wróciły jako linia 20 na Boernerowo. Cztery lata później, 29 października 1950 roku, otwarto wybudowane od podstaw torowisko w nowym śladzie: tym razem wiodło ono jednotorem na wprost ulicą Dywizjonu 303 i Kaliskiego do pętli Boernerowo. W tym układzie przetrwało aż do 2011 roku, kiedy to przy okazji budowy trasy S8 jednotorowy odcinek skrócono wyłącznie do ulicy generała Kaliskiego, dalej zastępując go ciągiem podwójnym. W tym roku obchodzimy 73. rocznicę otwarcia powojennej trasy.