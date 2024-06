Strefa kibica na błoniach Narodowego rusza w niedzielę. Kosztowała milion złotych

Warszawska Strefa Kibica (WSK) na błoniach Stadionu Narodowego ruszy już w niedzielę. Będzie tam można obejrzeć wszystkie grupowe mecze Polaków. Jak przekazał Bartosz Kusior, członek zarządu spółki PL2012+, która zarządza stadionem, koszt zorganizowania strefy to milion złotych.

- Zapraszamy do warszawskiej strefy już 3 godziny przed każdym meczem. Na kibiców będą czekały strefy wypoczynkowe zorganizowane z partnerami wydarzenia. Czeka też mnóstwo atrakcji dla dzieciaków, w związku z tym zapraszamy razem z rodzinami. Do dyspozycji fanów będą również różne punkty gastronomiczne. Strefa jest ograniczona do 10 tys. osób ale myślę, że większość chętnych się tu pomieści. Oczywiście całe wydarzenie jest bezpłatne" - powiedział podczas piątkowej konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.