Strajk Kobiet: jedna z naszych liderek zatrzymana

Na Twitterze Komenda Stołeczna Policji apeluje o "kontrolę nad emocjami". "Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Jednak to prawo nie daje nam przyzwolenia do zachowań agresywnych. Apelujemy o kontrolę nad emocjami oraz tonowanie ich u osób, które z tą kontrolą mają problem. W przypadku agresji wobec osób i mienia będziemy reagować" - czytamy we wpisie KSP.