Samorządowcy spotkali się z prezydentem Dudą w sprawie pomocy dla uchodźców. "Zauważono naszą rolę"

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami, by omówić kwestię niesienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy. - To dobrze, że mieliśmy szansę porozmawiać z prezydentem o tym, jakie mamy rozwiązania. Jesteśmy na pierwszej linii pomocy, wiemy jak pomagać i mamy konkretne propozycje. Pan prezydent chciał ich wysłuchać i będziemy w kontakcie. Chodzi o to, by rozmawiać o tym z tymi, którzy będą podejmować decyzje - powiedział dziennikarzom prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w czwartek po południu spotkanie z samorządowcami w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. "Prezydent RP Andrzej Duda, Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda oraz samorządowcy z całej Polski przy jednym stole. Rozmawialiśmy w Pałacu Prezydenckim o działaniach humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy" - napisała na Twitterze Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Trzaskowski: dobrze, że mieliśmy szansę porozmawiać z prezydentem

W Pałacu Prezydenckim był między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Powiedział później dziennikarzom, że cieszy się z możliwości spotkania z prezydentem RP w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. - Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. To dobrze, że mieliśmy szansę porozmawiać z prezydentem o tym, jakie mamy rozwiązania. Jesteśmy na pierwszej linii pomocy, wiemy jak pomagać i mamy konkretne propozycje. Pan prezydent chciał ich wysłuchać i będziemy w kontakcie. Chodzi o to, by rozmawiać o tym z tymi, którzy będą podejmować decyzje. Na spotkaniu był też pan minister Paweł Szefernaker (sekretarz stanu w MSWiA - red.) - poinformował.

Wyjaśnił, że obecnie jest wiele formalnych problemów do rozwiązania. Chodzi między innymi o kwestie honorowania szczepień przyjętych na Ukrainie podczas rekrutacji do szkół, żłobków i przedszkoli oraz szczepień przeciw COVID-19. Kolejne wyzwania związane są z edukacją i przygotowaniem szkół na przyjęcie uczniów z Ukrainy oraz uregulowaniem możliwości podejmowania pracy przez uchodźców.

Trzaskowski podkreślał, że dostaje sygnały z Kijowa, że na obecnym etapie spada zapotrzebowanie na gromadzenie darów dla potrzebujących, a większą potrzebą stają się środki finansowe dla atakowanego kraju i przebywającej w nim ludności cywilnej. - Dziś jest ten moment, w którym serca są otwarte. Dzielimy się solidarnością. To jest niesłychanie istotne, dzięki temu Putin przegrywa. Budujemy tę niesamowitą wspólnotę interesów. Dziś jest też ten czas, żeby ten odruch pomocy, tę solidarność lepiej skoordynować. My to robimy, czasem ponad nasze siły. Nie skarżymy się. Dobrze byłoby skoordynować to z rządzącymi i mamy nadzieję, że takie spotkania właśnie temu będą służyć, żeby ta koordynacja była jak najlepsza, a nasza pomoc jak najbardziej efektywna - powiedział Trzaskowski.

Truskolaski: wierzymy, że granica dla uchodźców z Ukrainy będzie otwarta

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski opisywał, że spotkanie w Pałacu Prezydenckim trwało około półtorej godziny. - Jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy to jest to ogromny zryw, takiego zrywu społecznościowego nie pamiętamy we wszystkich naszych miejscowościach, wsiach, miastach i miasteczkach. Koordynujemy tę pomoc z rządem. Po raz pierwszy od wielu miesięcy i lat popłynęły podziękowania w kierunku samorządowców. Zauważono naszą rolę i to, że tę pierwszą pomoc zaczęliśmy koordynować - zaznaczył Truskolaski.

Jak dodał, do Białegostoku trafił w czwartek 40 dzieci z ukraińskich sierocińców, a w następnych dniach planowany jest przyjazd kolejnych 80. - Zwracaliśmy uwagę na to, żeby oni znaleźli się w określonych systemach, między innymi dotyczących szczepień, pomocy czy 500+, żeby o nich nie zapomnieć - zaznaczył.

Prezydent Białegostoku zadeklarował dalszą chęć współpracy z rządem oraz niesienia pomocy uchodźcom. - Wierzymy, że granica dla uchodźców z Ukrainy będzie otwarta. My będziemy starali się, aby tym ludziom pomóc. Każdy z nas też włącza się w tę pomoc - mówił.

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy Maciej Kulczyński / PAP

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl