Stare auta nie wjadą do centrum. Ruszają konsultacje w sprawie strefy czystego transportu

Ruszają konsultacje

Zarówno obszar strefy czystego transportu w stolicy, terminy jej wprowadzania, jak i wymogi czy też wyjątki dla wybranych grup osób czy pojazdów, będą przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają do 25 kwietnia. Udział w nich mogą wziąć wszyscy. Jest to także okazja do zadawania pytań i rozmowy na temat ewentualnych obaw i wątpliwości, które mogą towarzyszyć zapowiadanym zmianom.

Czym jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu jest wydzielonym obszarem, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (określane fachowo jako normy Euro). Normy te są bezpośrednio powiązane z datą produkcji pojazdu. W Polsce jeszcze do niedawna nie było przepisów umożliwiających tworzenie takich stref, ale od dawna funkcjonowały one w Europie - obecnie jest ich ponad 320, najwięcej w Niemczech i we Włoszech. Pierwszym miastem, które przyjęło uchwałę w sprawie wdrożenia takiego rozwiązania, jest Kraków. Nowe przepisy będą tam obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Projekt strefy zaprezentował też pod koniec ubiegłego roku Wrocław. Teraz dołącza do nich Warszawa.