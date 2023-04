Samochód na środku placu budowy

Jak przypomina, wcześniej był tam nieformalny parking. - Kilka miesięcy temu zostały zawieszone tam kartki, z prośbą o usunięcie samochodów w związku z planowaną przebudową. Wszyscy pozabierali samochody, z wyjątkiem jednego kierowcy. Auto teraz stoi pośrodku trwających robót. Straż miejska nie może zabrać tego samochodu, ponieważ nie ma on żadnych wycieków, jest zamknięty, zabezpieczony, w dobrym stanie. Nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym, więc nie mogą z nim nic zrobić. Drogowcy są bezradni. Okopali więc ten samochód i prowadzą prace - relacjonuje nasz reporter.

Remont

Ciąg ulic Rudnickiego-Perzyńskiego-Podczaszyńskiego jest jednym z ważniejszych na Bielanach. Łączy osiedla Piaski, Słodowiec i Stare Bielany, a dla mieszkających we wschodnim rejonie ulicy Maczka stanowi wygodny dojazd do stacji metra Słodowiec i dalej do ulicy Podleśnej przed Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.