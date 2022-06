35 procent uchodźców, którzy przyjechali do Warszawy, ma już pracę. Trzaskowski o pomocy dla Ukraińców

Co piąty uchodźca zatrzymał się w Warszawie

- Od początku wojny polską granicę przekroczyło ponad trzy miliony siedemset tysięcy osób, co piąta z nich kierowała się do Warszawy. Przez Warszawę przejechało ponad osiemset tysięcy osób z Ukrainy. W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało mniej więcej około trzysta tysięcy osób – wskazał.

Zaznaczył, że od maja to się zmienia. Część Ukraińców wyjeżdża w inne miejsca w Polsce, a część wraca do domów. – My staramy się ten ruch szacować, szacować liczbę osób, która jest w tej chwili w Warszawie i okolicach. Wydaje się, że jest to około dwustu tysięcy. W samej Warszawie jest to około sto siedemdziesiąt tysięcy osób – przekazał.