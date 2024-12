Trzaskowski i Wałęsa upamiętnili rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Rafał Trzaskowski i Lech Wałęsa w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Źródło: TVN24

Tablica upamiętniająca Grzegorza Przemyka znajduje się na Starym Mieście, na budynku przy ulicy Jezuickiej 1/3, gdzie w latach 80. mieścił się komisariat Milicji Obywatelskiej. W piątek po południu były prezydent RP Lech Wałęsa oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspólnie odwiedzili to miejsce, upamiętniając rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

- Jesteśmy w miejscu, w którym upamiętnia się sprawę oddania życia za naszą wolność. Przed chwilą byliśmy na grobie księdza Popiełuszki. I przypomniał mi się jego pogrzeb. Wtedy dostałem ultimatum. Albo wygłoszę tekst, który jest przygotowany, albo nie dostanę prawa głosu. Wygłosiłem ten tekst, ale dołożyłem dwa zdania: "Solidarność żyje i zwycięży, bo ty oddałeś za nią życie". I tak się stało - wspomniał Wałęsa.

- Powinniśmy o tych zbrodniach pamiętać, szanować i za wzór stawiać - podkreślił Wałęsa. - Ale znów doszli do władzy ludzie, którzy pokłócili nas i wykorzystywali tendencyjnie te sytuacje i nawet te zbrodnie. Mam nadzieję, że tym razem wybierzemy porządniejszych ludzi i wrócimy do tamtych zdarzeń, oddając cześć i honor tym, którzy oddali życie za naszą wolność - powiedział były prezydent.

W ramach obchodów rocznicy prezydent stolicy złożył także w piątek rano wieniec przed historyczną siedzibą NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze przy ulicy Mokotowskiej 16/20. To tam odbywały się jedne z pierwszych aresztowań w stanie wojennym.

- Dziś nasze myśli są ze wszystkimi ofiarami stanu wojennego i ofiarami komunizmu. Przez cały czas pamiętamy i będziemy pamiętać, bo to jest lekcja historii, która na zawsze musi z nami pozostać i musimy wyciągać z niej wnioski, że wiele osób oddało życie za to, żebyśmy dziś mogli żyć w demokratycznym kraju - podkreślił Trzaskowski.

Wałęsa o poparciu dla Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich

Lech Wałęsa był pytany przez dziennikarzy o oficjalne poparcie dla Rafała Trzaskowskiego jako kandydata w wyborach prezydenckich w 2025 roku. - Na dzisiaj to najlepszy kandydat. Kto jest rozsądny i kto chce wrócić do tamtego szacunku i zwycięstw, powinien wybierać właśnie pana (Trzaskowskiego - red.) na prezydenta - przyznał.

- Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, by to wyjaśnić ludziom, pokazać i mam nadzieję, że skutecznie - zadeklarował Wałęsa. Zapowiedział też, że jeśli będzie o to proszony, jest gotów udzielać mu wsparcia w trakcie kampanii wyborczej.

43. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

43 lata temu, 13 grudnia 1981 roku, generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Powołał się na dekret Rady Państwa. Prawnicy i historycy ustalili, że nawet w świetle PRL-owskiego prawa dekret ten był bezprawny.