Warszawa przyjęła drugi standard z Karty Praw Drzew. Będzie obowiązywał we wszystkich jednostkach miejskich

Zasady pielęgnacji i kontroli stanu zdrowotnego drzew, poprawa ich warunków życia oraz doprecyzowane warunki ochrony w trakcie realizacji inwestycji - to wszystko znalazło się w drugim z siedmiu standardów warszawskiej Karty Praw Drzew, którą właśnie przyjęła stolica. Od 2022 nowe standardy będą obowiązywać wszystkie jednostki miejskie. Zdaniem urzędników dzięki temu "drzewa będą miały zapewnioną należytą ochronę i opiekę".

- Warszawa stawia kolejne kroki w celu ochrony warszawskiej zieleni, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu klimatycznego - mówi cytowana w komunikacie dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy, Magdalena Młochowska. Twierdzi też, że "Karta i towarzyszące jej standardy tworzą nową jakość zarządzania miejską zielenią".

Młochowska podkreśla, że "odpowiednie przeprowadzenie przeglądów i analiz drzew będzie wymagać wspólnego wysiłku miejskich jednostek i dzielnic". - Wszystko po to, aby chronić drzewa i zapewnić mieszkańcom zieloną, bezpieczną przestrzeń wysokiej jakości. To jeden z naszych priorytetów - deklaruje.

Standardy Karty Praw Drzew - jak podaje ratusz - mają za zadanie podkreślić istotną rolę drzew w przestrzeni miejskiej, a także potrzebę ich ochrony. Zawierają zasady pielęgnacji, poprawę warunków życia drzew oraz precyzują warunki ochrony w trakcie realizacji procesów inwestycyjnych. Dotyczą także kontroli stanu zdrowotnego drzew. Dokumenty obejmują zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej, które są dostosowane do zmian klimatycznych.

We wrześniu 2021 roku Warszawa przyjęła pierwszy standard - informowania o wycinkach drzew. Drugi wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Ratusz zastrzega jednak, że w przypadku zarządów dzielnic, dyrektorów biur i kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych, "z uwagi na potrzebę dostosowania struktury zatrudnienia jednostek do założeń wprowadzanego dokumentu", termin ten ulegnie wydłużeniu do 1 stycznia 2024 roku.