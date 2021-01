Jest przetarg na odcinkowe pomiary prędkości na S8

Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 będzie obejmował dwa odcinki: pierwszy pomiędzy węzłem Konotopa i węzłem Bemowo, a drugi między węzłem Łabiszyńska i węzłem Marki. - Są to orientacyjne na razie punkty, dlatego że szczegółowe lokalizacje urządzeń będą znane w późniejszym etapie - tłumaczy Monika Niżniak, rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. - Kontrole będą prowadzone na wszystkich nitkach głównego ciągu w obu kierunkach. Miejsca zostały wytypowane we współpracy i porozumieniu z zarządcą drogi, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - zaznacza.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Rzeczniczka GITD wskazuje, że odcinkowe pomiary prędkości służą do monitorowania prędkości pojazdów na niebezpiecznych odcinkach dróg. - System wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. Kluczową zaletą OPP (odcinkowego pomiaru prędkości - red.) jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu - wyjaśnia.