Pół roku potrwa budowa przejść na rondzie Dmowskiego. Prace powinny ruszyć jeszcze w wakacje

Cztery przejścia dla pieszych

Zmiany na rondzie są ukierunkowane na poprawę sytuacji pieszych. Ich głównym celem będzie budowa czterech naziemnych przejść z azylami pomiędzy jezdniami. Po przebudowie osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z dziećmi w wózkach będą mogli przedostać się na drugą stronę jezdni bez konieczności schodzenia do przejścia podziemnego. Zmieni to również sytuację pasażerów, którzy nie będą zmuszeni do schodzenia do podziemi, by wydostać się z przystanków.