Ponad pięć tysięcy osób z przełożonym terminem szczepienia. Nie dotarły nowe dawki od Johnson & Johnson

- W ciągu ostatnich kilkunastu dni Janssen zmniejszył dostawy o 450 tysięcy sztuk szczepionek do Polski, w konsekwencji część osób będzie miała przesunięte szczepienie bądź zaproponowaną inną szczepionkę - powiedział w poniedziałek Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciw COVID-19.

- Niestety rządowa agencja powiadomiła nas, że do warszawskich punktów szczepień powszechnych trafi ponad 5 tys. mniej dawek preparatu firmy Johnson & Johnson. Producent tej szczepionki zadeklarował uzupełnienie dostaw do końca maja. Liczymy, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy. To nie tylko destabilizuje proces, ale podważa zaufanie do programu szczepień – mówi wiceprezydent Renata Kaznowska, cytowana w komunikacie ratusza.