Negatywna opinia strażaków o tunelu POW. "Wentylacja nie osiągnęła wymaganych parametrów"

- Wynika to głównie z tego, że wentylacja pożarowa, która w razie pożaru miałaby wywiewać wszystkie toksyny, spaliny i dym nie osiągnęła odpowiednich parametrów - dodał.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, doprowadzenie wentylacji do wymaganych parametrów ma potrwać około 2-3 tygodnie. Potem strażacy ponownie wejdą do tunelu POW, aby ją sprawdzić. - Kontrola zajmie nam do kilku dni roboczych - uzupełnił Kierzkowski. Zapewnił również, że procedura kontrolna będzie w tym wypadku uproszczona - sprawdzony zostanie jedynie wadliwy fragment wentylacji.