Wątroba z Litwy była ostatnią szansą dla pacjenta warszawskiego szpitala

Umowa zakłada, że organ do przeszczepu może trafić za granicę, jeżeli w danym kraju nie ma możliwości skorzystania z niego ze względu między innymi na rzadką grupę krwi dawcy.

Akcja, w której liczyła się każda minuta

Polska strona otrzymała informację, że w litewskim szpitalu, niedaleko granicy z Łotwą, pobrano organ, dzięki któremu pacjent z woj. pomorskiego będzie miał szansę na powrót do zdrowia.

- Dla naszego pacjenta była to ostatnia szansa na powrót do zdrowia - mówi cytowany w policyjnym komunikacie Krzysztof Zając, koordynator ds. transplantacji Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Dodaje, że w przypadku transplantacji wątroby może minąć nieco więcej czasu od pobrania do przeszczepu, niż w przypadku serca.

- Jest na to od 10 do 12 godzin, ale i tak liczy się każda minuta, którą można zaoszczędzić na przykład podczas transportu. Im więcej zespół transplantacyjny dostanie czasu na przeprowadzenie operacji, tym rokowania dla pacjenta są lepsze. Jest większa szansa na przyjęcie się przeszczepionego organu w organizmie biorcy, możemy też liczyć na jego szybszy powrót do pełni sił - wyjaśnia Krzysztof Zając.