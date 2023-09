"Stał przy bankomacie i nerwowo się rozglądał, co chwilę zerkał na swój telefon"

- Z informacji, które posiadali wynikało, że mężczyzna stał przy bankomacie i nerwowo rozglądał się co chwilę zerkając na swój telefon komórkowy - mówi Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

- Podczas kontroli wywiadowcy ujawnili w jego kieszeni pieniądze w łącznej kwocie ponad 16 tysięcy złotych, natomiast w saszetce mężczyzna miał kilka kart bankomatowych na inne nazwiska. Dodatkowo 20-latek posiadał przy sobie narkotyki. Policjanci zabezpieczyli jego telefon komórkowy, a jego samego przewieźli do policyjnego aresztu - dodaje policjantka.

Metoda "na blika". Jak działają przestępcy?

Marta Sulowska przypomina, że schemat działania oszustów jest zazwyczaj bardzo podobny. - Najpierw włamują się na konto na portalu społecznościowym, przejmują je, a następnie rozsyłają do znajomych wiadomości, z prośbą o udostępnienie kodu BLIK - opisuje policjantka.

O czym pamiętać, żeby nie dać się okraść

- Należy przede wszystkim dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Pamiętajmy również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania.

- Nie należy podawać wygenerowanego kodu bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy zadzwonić do znajomego, aby upewnić się, czy faktycznie on znalazł się w potrzebie.