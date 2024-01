Miesięcznica smoleńska bez kordonów policji i funkcjonariuszy na wysięgnikach

Za dwa dni odbędzie się kolejna miesięcznica smoleńska, pierwsza po zakończeniu ośmioletnich rządów Prawo i Sprawiedliwość. Jak zmiana władzy wpłynie na charakter uroczystości? - Nie będzie kordonów policji na placu Piłsudskiego i wokół niego. Nie będzie zablokowanych ulic - mówił reporter TVN24 Bartłomiej Ślak. - Nie będzie policjantów na wysięgnikach, zaglądających do mieszkania, gdzie akurat znajdują się aktywiści - dodał, nawiązując do interwencji policji wobec działaczy Lotnej Brygady Opozycji .

"Kończymy z Bizancjum"

- Nie będzie kordonów policji, nie będzie policjantów na wysięgnikach. Będzie normalne zabezpieczanie, jak każdej imprezy. Ale kończymy z Bizancjum - powiedział Marcin Kierwiński. Wyjaśnił, że miesięcznic nie należy traktować jak uroczystości państwowych. - Te miesięcznice to nic innego, jak tylko i wyłącznie wydarzenia ważne dla budowania politycznej narracji pana posła Kaczyńskiego. W tej sprawie służby mundurowe nie powinny być obligowane do tego, żeby działać jak gdyby były to uroczystości państwowe - tłumaczył minister spraw wewnętrznych.