40 milionów złotych na miejski program in vitro

Warszawa przeznaczy 40 milionów na finansowanie miejskie programu in vitro. Radni zdecydowali o przeznaczeniu dodatkowych środków na ten cel. Przyszli rodzice będą także mogli korzystać z bezpłatnych zajęć w szkołach rodzenia. Miasto zapłaci 16 milionów złotych za kolejną edycję tego przedsięwzięcia.

Ratusz zorganizował w czwartek konferencję prasową dotyczącą polityki rodzinnej oraz programów wsparcia dla przyszłych rodziców finansowanych z budżetu Warszawy. Jak poinformował prezydent Rafał Trzaskowski, dzięki miejskiemu programowi in vitro urodziło się dotychczas w stolicy 1700 dzieci. Dodał, że radni zdecydowali o zwiększeniu finansowania na ten cel w latach 2023-2025. - 40 milionów złotych przeznaczymy na rozbudowanie programu in vitro w Warszawie. To absolutnie nasz wspólny priorytet - zapewnił.