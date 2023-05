Remont Chmielnej ma ruszyć we wrześniu. "Ogródki zostaną tak długo, jak to tylko będzie możliwe"

Latem 2021 roku Trzaskowski ogłosił zwycięski projekt nowej Chmielnej. Pierwsze miejsce zdobyła pracownia RS Architektura Krajobrazu, znana między innymi z projektu Bulwarów Wiślanych. Architekci przyznawali wówczas, że chodzi im o "ponadczasową oprawę ulicy", która przy okazji wspomoże funkcjonującą już działalność gastronomiczną i handlową. Zależało im też na tym, by przestrzeń miała charakter spacerowy - dużą uwagę poświęcili zieleni, by - jak przyznawali - korony drzew mogły zapewnić latem cień i dogodne warunki dla ogródków restauracyjnych. W koncepcji zawarto także m.in. skwer przy kinie Atlantic i drewniane siedziska. Wszystko przy dużym udziale zieleni.

Wątpliwości miał jednak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Układ Chmielnej na odcinku Nowy Świat - pasaż Wiecha jest wpisany do rejestru zabytków. Dlatego proponowane zmiany wymagały jego zgody. Konserwator Jakub Lewicki zalecał, by drzewa pojawiły się na bocznych placykach, a nie na samej Chmielnej. Ostatecznie doszło do porozumienia między nim a miastem. Profesor Lewicki stwierdził, że w przypadku Chmielnej zieleń może stanowić oprawę dla zabytku.

Jak zmieni się Chmielna?

Ogródki zostaną na wakacje

Korekta harmonogramu

Urząd miasta przekazał, że oferty na przebudowę Chmielnej można składać do końca czerwca. Natomiast zwycięzca przetargu powinien zostać ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia tego roku. To oznacza miesiąc opóźnienia względem podawanego w marcu harmonogramu. - Wydłużamy sobie czas do końca maja na składanie ofert ze względu na złożoność projektu i branż. Do końca czerwca będziemy chcieli wyłonić wykonawców do realizacji przestrzeni ulicy Chmielnej i Brackiej - mówił wówczas Arkadiusz Łapkiewicz, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych m.st. Warszawy. Zapowiadał też, że remont miałby ruszyć w sierpniu.