Królewski Ogród Światła jest dostępny od 19 października. Zwiedzać można go do 28 lutego 2025 roku. Wystawa jest czynna codziennie, w godz. 17.00–21.00, a od listopada w godz. 16.00–21.00. Ostatnie wejście o godz. 20.30.

Połączenie światła, obrazu i dźwięku

Astronomia i gigantyczne róże

Na tarasie górnym będzie można spotkać się z astronomią. Zwiedzający mogą zobaczyć przestrzenne instalacje, nawiązujące do astronomicznych pasji króla Jana III. "Niespodzianką będą też elementy odnoszące się do architektury i historii rezydencji wilanowskiej, do których będzie można wejść i zrobić sobie w nich pamiątkowe zdjęcie. W tej odsłonie czekają znane z poprzednich edycji: brama do ogrodu na dziedzińcu i muzyczno-świetlne atrakcje na tarasie dolnym barokowego ogrodu" - podało Muzeum.