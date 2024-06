Z nadejściem wakacji zmieni się rozkład komunikacji miejskiej. Niektóre linie autobusowe pojadą inaczej, inne zostaną zawieszone. Według nowego rozkładu będą też kursowały tramwaje i metro. Zmiany będą obowiązywały od 22 czerwca do 1 września.

Autobusy

Tramwaje

Wakacyjne zmiany dla tramwajów rozpoczną się od 24 czerwca. Niektóre tramwaje wrócą na swoje trasy. To linia 1, 3, 4 (Tramwaje Warszawskie skończą remont torowiska na ulicy św. J. Odrowąża i Rembielińskiej) oraz 15, 35 i turystyczna 36 (to z kolei efekt zakończenia prac na ulicy Filtrowej).

Kursowanie tramwajów linii 13 i 25 będzie zawieszone. Jednak pasażerowie "trzynastki" będą mogli skorzystać z tramwajów linii 28 , które w wakacje będą miały wydłużoną trasę, do przystanku KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

W wakacje tramwaje będą kursowały ze zmienioną częstotliwością – w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 minuty lub co 15 minut.