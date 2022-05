Tir, cysterna i dwa auta osobowe zderzyły się na S8. Jezdnia w stronę Białegostoku zablokowana

Do zderzenia doszło około godziny 10.40 na wysokości ulicy Głębockiej. - Mamy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i dwóch osobowych. Nie ma osób poszkodowanych. Jeden z pojazdów to cysterna, ale nie doszło do jej rozszczelnienia, nie ma też wycieków płynów eksploatacyjnych - informuje Grzegorz Kozioł z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.