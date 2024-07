Jechali z przebitymi oponami i zbitą lampą. Ale areszt i zarzuty mają za coś innego

Zgłoszenie dotyczące osób poruszających się uszkodzonym audi zakończyło się dla dwóch młodych mężczyzn aresztem. To dlatego, że podczas kontroli policjanci znaleźli z kilku miejscach podejrzane substancje. Analiza składu wykazała, że były to: klofedron, amfetamina, klefedron i kokaina.

Foliowe woreczki, rękawiczki i kominiarki

Patrolowcy zabezpieczyli też puste foliowe woreczki, rękawiczki i kominiarki, a mężczyzna zatrzymali do wyjaśnienia. "Na miejsce skierowano również policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej, by zabezpieczyli ślady. Policjanci przejechali z zatrzymanymi do szpitala, gdzie pobrano od nich krew do badań na zawartość narkotyków w organizmie. Następnie umieścili ich w policyjnej izbie zatrzymań" - dodaje Onyszko.